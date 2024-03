Foschi: «Palermo gestito da società seria. Scaricare tutto su allenatore è troppo facile»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” riporta un’intervista a Rino Foschi il quale si è espresso sul campionato del Palermo.

Adesso c’è la sosta, su cosa bisogna lavorare maggiormente per provare a risalire la china? «È una pausa ad hoc. C’è da lavorare, oltre che sul fisico, sulla testa. L’aspetto mentale è fondamentale».

Qual è il suo giudizio sulla proprietà, ha investito tanto. Eppure, tanti tifosi non sono contenti del fatto che non abbiano sostituito l’allenatore… «Cambiare Corini era troppo facile. La squadra è stata costruita molto bene e a gennaio hanno operato in maniera oculata. La società ha dimostrato di essere seria, anche nella gestione e nella scelta di mantenere Corini. Andare avanti con lui per me è un esempio positivo. La piazza era abituata in modo diverso. In passato, anche con me, abbiamo cambiato tanti tecnici, ma non sempre avevamo ragione. Non è che cambiando allenatore si fanno sempre affari. Se la società ha fiducia nel tecnico e il gruppo è con lui, è giusto andare avanti come sta facendo il Palermo. Ripeto, scaricare tutto sull’allenatore è troppo facile».