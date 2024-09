Foschi: «Mi dispiace per il “mio” Palermo, ma il Napoli farà un grande risultato»

Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo, ha parlato a “Marte Sport Live“, in onda su Radio Marte, per rilasciare le sue opinioni su Napoli-Palermo, sfida in programma stasera alle ore 21 e valevole per i sedicesimi di Coppa Italia:

«Napoli-Palermo è sempre interessante, la Coppa Italia è più avvincente del passato, mi dispiace per il “mio” Palermo, ma il Napoli farà un grande risultato, credo in questa squadra e nel suo tecnico. Il Napoli è molto solido, c’è ancora qualcosa da registrare, lo scorso anno è stato particolare e Conte ha avuto le garanzie, qualche giocatore non fa ancora quello che deve, ma la squadra è fortissima, ci sono state certe dinamiche che non mi sono piaciute, chi ha un contratto lo deve rispettare invece voleva andare via, per fortuna chi doveva andare è andato, sono operazioni che fanno capire quanto nel calcio contano i soldi e i procuratori, questo va a discapito del gruppo, dei giocatori. Non dimentichiamo che i grandi risultati si ottengono con lo spogliatoio unito. Conte non guarda in faccia a nessuno e alla fine otterrà grandi risultati, ne sono convinto.

Rinnovo di Kvara? Faccio fatica a risponderti, non voglio dire fesserie, è una situazione che non mi piace molto, la macchina è guidata da personaggi che mi piacciono poco. Ci sono dei limiti certamente, il Napoli oltre certe cifre non può andare anche per rispetto degli altri giocatori, spero che alla fine il georgiano rinnovi, ma il calcio è cambiato troppo, abbiamo avuto molti esempi, De Laurentiis ha fatto tante cose giuste, ha portato un grande allenatore facendo grandi sacrifici ma ha un suo modo di fare che può cozzare con gli altri. Il presidente in passato ha commesso errori ma in questo momento sta subendo, ha accontentato l’allenatore, è un presidente particolare, un grande presidente che subisce in modo particolare l’atteggiamento di qualche procuratore ed è una cosa che non mi piace»