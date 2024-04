Formula 1, lascia la Scuderia nel momento migliore: “Sono libero, chi di dovere, sa” | Il suo addio è una botta tremenda

Annuncio ufficiale da parte di uno dei piloti più in forma degli ultimi tempi, che lascerà la sua squadra attuale e ha iniziato a guardarsi intorno in vista del futuro.

Nello scorso weekend è tornata la Formula 1. Ad andare in scena è stato il GP del Giappone, con il circuito di Suzuka che ha visto come al solito protagonista l’olandese della Red Bull Max Verstappen, che dopo il ritiro in Australia è tornato a trionfare davanti al compagno di scuderia Sergio Perez.

E’ stata una gara bella ed entusiasmante, benché dominata dal classe 1997. Adesso i piloti e gli appassionati sono in attesa del prossimo appuntamento, previsto per il weekend tra il 19 e il 21 aprile in Cina, con il circuito di Shangai a fare da cornice.

In attesa del ritorno in pista però un annuncio clamoroso ha sorpreso una scuderia e tutto il mondo dell’automobilismo. Uno dei piloti più in forma del momento ha infatti dichiarato apertamente di essere libero e in cerca di una nuova scuderia, sancendo così il definitivo addio alla sua squadra attuale.

Ecco chi cambia scuderia a fine stagione

Nel corso del Gran Premio del Giappone Carlos Sainz, secondo pilota della Ferrari che sta vivendo un grande periodo di forma (basti pensare che ha concluso le gare di questa stagione sempre davanti al suo compagno di squadra Charles Leclerc), ha parlato ai microfoni di Marca del suo futuro. Di seguito le sue parole.

”Posso vedere la cosa in due modi. O resto triste per non continuare alla Ferrari, proprio ora che stiamo facendo tutti un ottimo lavoro, ma ormai in questo senso posso fare poco, o cerco di aprirmi porte per un altro team dove potrò lottare per il mondiale, come sto cercando di fare. Questo è il momento di prendere decisioni importanti. Sono libero e vado forte, chi di dovere lo sa”.

Quale futuro per Sainz?

Il 29enne di Madrid ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma sa già che il Cavallino Rampante non glielo rinnoverà, visto che ha deciso di puntare su Lewis Hamilton come pilota da affiancare a Leclerc per il prossimo anno.

Per questa ragione dunque Sainz si sta guardando intorno, e grazie al suo stato di forma attuale sembra avere diversi estimatori, su tutti la Red Bull, che dovrebbe sostituire Sergio Perez al termine del campionato attuale.