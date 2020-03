Il tecnico della Roma, Fonseca, ha parlato all’agenzia spagnola “EFE” a proposito dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ecco le sue parole: «C’è qualcosa che è più importante del calcio ed è la salute delle persone. Penso che in questi giorni verranno prese decisioni molto importanti e non dovrebbero essere prese solo dai rispettivi campionati, ma dovrebbero essere prese in collaborazione con la UEFA. Non possiamo fermare la Serie A e poi giocare Valencia-Atalanta. Il coinvolgimento della UEFA sarà molto importante per tutti i campionati».