L’imprenditore Raffaello Follieri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Kickoff”: «Foggia? Abbiamo presentato tre offerte con le assemblee dei soci che hanno approvato un aumento di capitale per questa operazione e siamo in attesa di ricevere via pec le risposte. Abbiamo trovato molta competenza da parte di Felleca e Pelusi e abbiamo deciso di condividere questo progetto con loro sperando nel ripescaggio in Serie C. Siamo interessati al 100% delle quote, non abbiamo discusso di concessioni ma abbiamo le risorse per costruire un centro sportivo, sarà la priorità del nostro gruppo in caso avremo la possibilità di entrare in società. Essendo cresciuto a Foggia questa per me è una questione affettiva, l’anno scorso abbiamo partecipato al bando pubblico ma alla fine il sindaco scelse il gruppo del presidente Felleca».