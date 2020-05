L’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, si è soffermata sulla questione legata agli stadi in Serie A dopo l’emergenza sanitaria Coronavirus. Dopo la decisione di ripresa del campionato, adesso l’obiettivo è quello di riportare la gente allo stadio. Sarà fondamentale perciò la curva dei contagi in queste settimane che verranno, ma vi è già un piano organizzativo.

L’idea è quella di una riapertura graduale e con capienza limitata, quest’ultima ipotesi in grado di garantire il distanziamento sociale e necessaria per provvedere alle prevenzioni sanitarie. In merito alla questione, è intervenuto Saverio Sticchi Damiani, numero uno del Lecce: «Ci stiamo riflettendo, certo, perché dopo la ripresa è giusto fare un altro passo avanti. Penso che – se fosse possibile – sarebbe bello creare una turnazione tra i nostri 20.000 abbonati, bloccando ovviamente la vendita dei biglietti. A Lecce abbiamo uno stadio da 30.000 posti e credo che sarebbe una buona cosa off rire ai nostri tifosi un po’ di spettacolo, a turno – con criteri che verranno decisi – seguendo ovviamente tutte le precauzioni e garantendo la massima sicurezza».