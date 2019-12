Follieri Capital Limited ribadisce ancora una volta il proprio interesse ad acquistare il Catania calcio. “Tuttomercatoweb.com” ha infatti pubblicato una nota diramata dall’ufficio stampa della Follieri Capital Limited, in cui viene confermato l’interesse per le quote del club etneo. Ecco il comunicato: “Follieri Capital Limited, ribadisce il suo interesse ad acquistare il Catania calcio. Il CEO Raffaello Follieri conferma l’assoluto interesse a trattare l’acquisto della società rossazzurra, per riportarla ai successi calcistici che la Città merita. Il Gruppo s’impegnerebbe sin da subito ad effettuare importanti investimenti al fine di rafforzare la rosa per permettere l’immediata promozione nella serie B della società. Si smentisce di avere mai avviato una trattativa con il signor Pulvirenti, che da informazioni assunte non risulta avere alcun titolo per trattare la cessione della società. Sono del tutto incomprensibili pertanto le notizie apparse sulla stampa circa il fatto che il signor Pulvirenti avrebbe interrotto le trattative con il Gruppo Follieri”.