Un intervento folle, pazzo, veramente brutto. E’ quello commesso da Lo Celso nei confronti di Azpilicueta durante il match di Premier League tra Chelsea e Tottenham, vinto dai blues per 2-1. Nel dettaglio, il centrocampista è andato praticamente sull’uomo, ‘salendo’ con il piede destro sulla caviglia dell’avversario, che era andato in scivolata a recuperare il pallone. Un fallo di frustrazione, violento. A far ancora più discutere, però, è la decisione dell’arbitro Oliver, che appena qualche giorno fa ha diretto il match di Champions tra Atalanta e Valencia: nessuna sanzione, neanche cartellino giallo. E pensare che era andato anche al Var a visionare con calma.