Follia in Turchia: tifosi del Trabzonspor invadono il campo per aggredire i giocatori del Fenerbahce (VIDEO)

Scene di follia in Trabzonspor-Fenerbahce, sfida del campionato turco. Come riporta Fabrizio Romano su Instagram, i tifosi locali hanno invaso il campo, cercando di attaccare tutti i giocatori della squadra avversaria mentre stavano festeggiando la vittoria in rimonta per 3-2 stasera.

Anche il migliore in campo Batshuayi sul bersaglio, colpito con un calcio di karate mentre i giocatori del Fener sono stati costretti a difendersi…

