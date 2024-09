Follia in Ecuador: due sicari entrano in moto su un campo da calcio e sparano durante la partita

Ha del clamoroso quanto accaduto in Ecuador in occasione di una semplice partita di calcio locale tra Nuevo Coca e Chimborazo, trasformata successivamente in una vera e propria caccia all’uomo. Due sicari hanno fatto irruzione in campo a bordo di una moto e hanno scatenato il panico in campo. Uno dei due è sceso sparando verso una persona vestita di nero: i giocatori sono scappati il più velocemente possibile e fortunatamente non ci sono stati morti o feriti. Dopo sette colpi il sicario non è riuscito a colpire l’obiettivo dell’agguato: i due sono dunque tornati sul veicolo e sono fuggiti. La partita è stata poi sospesa.

🚨#Orellana Ya no estamos seguros en ningún lado, hoy en medio de un campeonato interbarrial de fútbol, jugadores y familiares fueron sorprendidos por un intento de sicariato, en el Barrio Guadalupe Larriva, Pdte. @DanielNoboaOk ministra @Palencia3Monica y el Plan Fénix?? pic.twitter.com/9NjWiiFjma — Mariuxi Sánchez Sarango (@MariuxiSanchezS) September 15, 2024