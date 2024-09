Tragedia in Paraguay: rissa in una partita giovanile, un calciatore 15enne perde la vita

Arrivano tristi notizie dal Paraguay, esattamente dalla città di San Bernardino. Un ragazzo di 15 anni, identificato come Ismael Dominguez, è morto a causa di alcuni colpi ricevuti durante una rissa avvenuta in una partita giovanile. Come ricostruito dai media locali, la vittima – militante nelle file del Nacional – è stata aggredita da membri della squadra rivale, il Boquerón FBC di Asunción, poco prima del fischio finale.

L’allenatore del ragazzo, Leonardo Vit, ha dichiarato ai giornalisti: «Dopo aver ricevuto un calcio alla schiena, Ismael è caduto tra le mie braccia privo di sensi per poi incassare altri due o tre calci da altre persone. I nostri paramedici, insieme a quelli dell’équipe di Boquerón, gli hanno prestato davvero i primi soccorsi, è rimasto senza respirare. Aveva poco polso». Successivamente il giovane è stato trasferito all’Hospital Materno Infantil San Pablo di Asunción e subito dopo all’Hospital del Trauma, dove è deceduto domenica 15 settembre. Le autorità, adesso, stanno indagando per fare giustizia in onore di Ismael.