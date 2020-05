Bruttissimo episodio quello successo a Torino, dove un uomo ha sputato in faccia e strattonato una commessa del negozio Iliad a Piazza Castello. Secondo quanto riporta “La Repubblica” ancora non si sa il motivo dell’aggressione, ma la donna ha subito presentato la denuncia, parlando di un uomo dai tratti magrebini che l’ha afferrata alle spalle, l’ha fatta voltare, l’ha sputata in faccia e infine ha gettato i telefonini a terra, prendendo anche a calci la porta del negozio. L’uomo adesso è a piede libero, i poliziotti stanno cercando di identificarlo.