Attraverso un Comunicato Stampa, il Foggia ha comunicato che, a partire dalla prossima settimana, saranno rese note a beneficio dei propri abbonati le modalità di rimborso delle quote relative ai match contro Fidelis Andria e FC Francavilla. Saranno solo queste due le gare rimborsabili, in quanto, per l’incontro Foggia-Bitonto, inizialmente programmato per il 9 aprile, era prevista la “Giornata Pro Foggia”.

Il Club rossonero si dovrebbe distinguere come uno dei primi in Italia a compiere una simile operazione, in attesa di capire quale sarà l’epilogo effettivo di una stagione molto particolare e che per diversi aspetti, per i Satanelli, rimarrà indimenticabile.

Di seguito, il Comunicato diramato nelle scorse ore dall’Ufficio Stampa del Calcio Foggia 1920.

“Il Calcio Foggia 1920 comunica che, a partire dalla prossima settimana, saranno rese note le modalità di rimborso dell’abbonamento attraverso voucher Vivaticket relative alle due gare interne (Foggia-Fidelis Andria e Foggia-FC Francavilla) del campionato di Serie D 2019/20, non disputate a causa del diffondersi del COVID-19 e mai più recuperate.

Il club rossonero, tra i primi in Italia a risarcire i propri sostenitori, specifica che le partite rimborsabili saranno due in quanto era previsto, in data 9/04/2020, il match “Pro Foggia””.