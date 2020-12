Il Palermo di Roberto Boscaglia vuole rilanciarsi in classifica dopo il pareggio rocambolesco contro la Viterbese per 3 a 3. I rosa ritornano in trasferta dopo ben 5 partite consecutive disputate al Renzo Barbera, e il Palermo vuole riprendere da dove ha lasciato. Infatti l’ultima trasferta degli uomini di Boscaglia ha portato a una vittoria per 1-2 sul campo della Juve Stabia, partita che ha dato il via al filotto di tre vittorie consecutive per i rosanero. Di contro questa volta ci sarà il Foggia che è stato scosso in settimana dal caso Gentile, visto che alcuni “supporters” rossoneri hanno incendiato la porta del capitano dei pugliesi per protestare contro la società. Un atto vile che di certo non ha aiutato gli uomini di Marchionni a preparare al meglio il match contro il Palermo. Andiamo a scoprire le ultime notizie e le probabili formazioni di Foggia-Palermo nella rubrica targata “Ilovepalermocalcio.com”.

ULTIME PALERMO: I rosanero di Roberto Boscaglia sono pronti a confermare il classico 4-2-3-1, ma il tecnico gelese avrà un assenza importante in difesa. Infatti si è infortunato Alberto Almici durante il match contro la Viterbese e per lui è previsto un lungo stop. Il suo sostituto potrebbe essere Andrea Accardi, adattato al ruolo di terzino destro. Altra novità potrebbe essere l’impiego di Palazzi al posto di Broh, che non ha incantato contro il match laziale, e anche Luperini potrebbe far riposare Rauti. L’undici di Boscaglia quindi potrebbe essere questo: in porta il confermatissimo Pelagotti, davanti a lui linea a 4 formata da Accardi, Somma, Marconi e Crivello. Duo di centrocampo composto da Odjer e Palazzi. Mentre dietro l’unica punta Saraniti potrebbero esserci Silipo, Luperini e Kanoute.





ULTIME FOGGIA: La squadra di Marchionni ancora scossa dall’episodio Gentile, potrebbe schierarsi come nel match vinto contro la Viterbese la scorsa settimana. Il modulo è il 3-5-2, uno dei preferiti dall’ex allenatore del Parma. In porta ci sarà Fumagalli, davanti a lui i tre difensori saranno Galeotafiore, Agnelli e Gavazzi. Centrocampo molto folto, sulle fasce avranno il compito di spingere Di Jenno e Kalombo, mentre sulla linea mediana troviamo il capitano Salvi, Rocca e Garofalo. In avanti la coppia d’attacco formata da Dell’Agnello e D’Andrea.

ARBITRO: Sarà Luca Angelucci di Foligno l’arbitro di Foggia – Palermo. Il fischietto arbitrale sarà coadiuvato dai due assistenti Terenzio di Cosenza, e Pedone di Reggio Calabria. Il quarto uomo è Natilla di Molfetta.

PROBABILI FORMAZIONI:

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli, Galeotafiore, Agnelli, Gavazzi; Di Jenno, Salvi, Rocca, Garofalo, Kalombo; Dell’Agnello, D’Andrea. All. Marchionni. A disp. Mascolo, Vitalia, Germinio, Del Prete, Lucarelli, Pompa, Tomassini, Vitale, Di Masi, Nidaye, Curcio, Raggio Garibaldi, Iannone, Morrone, Aramini, Balde, Regoli

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti, Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Palazzi, Odjer; Silipo, Luperini, Kanoute; Saraniti. All. Boscaglia A disp. Fallani, Doda, Martin, Lancini, Valente, Peretti, Lucca, Broh, Rauti.

BALLOTAGGI:

Palazzi- Broh 55% – 45% , Luperini – Rauti 55% – 45%