Al termine della rifinitura odierna il tecnico del Foggia Marchionni, ha presentato il match di domani (ore 14:00) col Palermo, l’ultimo del 2020 allo Zaccheria.

«Affronteremo il Palermo con determinazione e spirito di sacrificio, bisogna scendere in campo da squadra per vincere questi match. I ragazzi vogliono disputare una grande partita, dobbiamo dare continuità all’importantissima vittoria di Viterbo e per farlo, bisogna scendere in campo con la testa giusta perchè di fronte avremo una squadra molto forte, costruita per vincere e non possiamo permetterci cali di concentrazione.





Queste sono quelle partite in cui sarebbe stato importante avere il supporto dei nostri tifosi, speriamo si possa tornare quanto prima alla normalità negli stadi perchè così è tutto molto limitativo. Abbiamo vissuto una settimana particolare, ciò che è accaduto a Federico Gentile è gravissimo e comprendo la sua poca tranquillità, personale e familiare. Lui in questo momento deve soltanto pensare a prendersi tutto il tempo necessario per ritrovare gli stimoli e la giusta serenità: io, lo staff e tutti i suoi compagni di squadra siamo qui ad attenderlo a braccia aperte. Formazione? Ritrovo Curcio, Del Prete e Germinio, ma spero di avere tutti gli effettivi a disposizione quanto prima».