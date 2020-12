I calciatori del Livorno sono stati protaginisti, al loro malgrado, di una situazione a dir poco grottesca. I giocatori sono stati infatti cacciati dal ristorante del centro Coni per un motivo davvero assurdo. Stando a quanto riferito da “Sportfair.it”, la squadra amaranto aveva appena finito l’allenamento mattutino, l’ultimo prima di partire per la trasferta di Vercelli, valida per il campionato di Serie C, quando si è diretta verso il ristorante del centro di Tirrenia.

Un pasto veloce per poi partire verso il Piemonte, peccato però che i proprietari del locale hanno sbarrato le porte ai giocatori:





«scusate, niente pranzo perché la vostra società non paga». Una doccia congelata, che ha costretto la squadra a tornare in fretta e furia a casa, mangiando un boccone al volo prima di mettersi in viaggio.

Una situazione grottesca, che fotografa le difficoltà economiche del Livorno, caduto in malora dopo la decisione di Spinelli di cedere il club.