«Il Foggia non è in vendita». Questo quanto affermato dal presidente del Foggia, Roberto Felleca, intervenuto al “Corriere dello Sport”. Sull’imprenditore Pellino il numero uno rossonero commenta così: «Un comportamento inconcepibile. Questo signore entra nel nostro stadio, si fa pure la foto, annuncia sulle tv locali e sui social di essere pronto a prendere il Foggia fa tutto questo in barba allo stile, al bon ton che dovrebbe guidare qualsiasi nostra azione. Sono sconcertato, e questi sarebbero gli imprenditori che vogliono il Foggia?».