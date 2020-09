Si separano le strade tra Eziolino Capuano e il Foggia, il matrimonio con i satanelli è durato veramente poco. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex tecnico dell’Avellino con una nota riportata da “Telefoggia”. Di seguito la nota:

“Seppur con enorme rammarico devo comunicare che per sopraggiunti motivi personali che al momento non mi permettono di svolgere al meglio il mio compito di allenatore del Foggia rinuncio sin da adesso al prosieguo del rapporto col Foggia calcio. Voglio ringraziare la società del Foggia per la fiducia riposta sulla mia persona in particolare dal presidente Felleca e dal direttore Ninni Corda augurando alla stessa i più grandi successi un grazie particolare all’intera tifoseria per il calore e gli attestati di stima dimostratomi in questo breve periodo”.