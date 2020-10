Brutte notizie per il Foggia che è stato punito con un ammenda di 1500 euro e per il suo presidente, Roberto Felleca, che è stato inibito per 2 mesi dal Tribunale Federale Nazionale. Di seguito la nota:

“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da cons. Nicola Durante – Presidente; cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente; cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore); avv. Valentino Fedeli – Componente; avv. Angelo Venturini – Componente; dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA; ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 06 ottobre 2020, a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3328/1017 pf 19-20 LDF/GC/am del 16.09.2020 nei confronti del sig. Roberto Felleca e della società Calcio Foggia 1920 SSD a rl, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni: – per il sig. Roberto Felleca, inibizione di mesi 2 (due); – per la società Calcio Foggia 1920 SSD a rl, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00). Così deciso nella Camera di consiglio del 06 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020”.