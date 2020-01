Si allena ma aspetta due chiamate, quella del Bari per la risoluzione del contratto e quella del Palermo per il nero su bianco prima di una nuova avventura professionale. Avvio di 2020 nel segno del cambiamento per Roberto Floriano. L’attaccante esterno classe 1986, in campo sin qui per 251 minuti (mai da titolare) in stagione, è infatti vicino all’addio con il club biancorosso. L’ultimo scoglio sul quale si lavora è quello della durata del contratto: il calciatore chiede un accordo di 18 mesi, senza rinnovo a giugno legato agli obiettivi di squadra, come la promozione in C. La sensazione è che entro l’alba della prossima settimana l’operazione sarà definita. Questo quanto si legge su “Passione Bari Radio Selene”