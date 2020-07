«Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, solo grazie!». Queste le parole di Alessandro Florenzi, ormai ex terzino Valencia, che ha voluto ringraziare tramite il suo profilo Instagram la società spagnola per i 6 mesi trascorsi insieme.