In questa sessione di mercato il Perugia è alla ricerca di un uomo per il salto di qualità in mezzo al campo. Resta sempre viva l’idea Ledian Memushj, così come l’interesse per Matteo Scozzarella, ma nelle ultime ore si parla di un forte interessamento per Mato Jajalo dell’Udinese. Stando a quanto riferito da “Calciogrifo.it”, il club umbro sarebbe interessato a prendere in prestito l’ex calciatore rosanero, mediano che garantirebbe esperienza, fisicità e carisma necessarie per puntare alla promozione in serie A. Il centrocampista bosniaco si è accasato in bianconero la scorsa estate e bisogna capire quanto sia disposto a scendere di categoria. Molto dipenderà anche dalle strategie di mercato dell’Udinese.