Secondo quanto riportato da “gianlucadimarzio.com” , è stato raggiunto l’accordo tra la Fiorentina e il Genoa per il trasferimento in maglia viola di Christian Kouamè, attaccante classe ’97, nonostante attualmente sia fermo ai box per la rottura del legamento crociato. L’incontro tra i due club ha portato alla chiusura dell’accordo, tanto che proprio in questi minuti è in corso lo scambio di documenti tra le due società.