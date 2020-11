Sembra ormai giunta ai titoli di coda l’avventura di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Mazio, l’ex tecnico rosanero, confermato in estate dalla dirigenza viola dopo aver sostituito nella scorsa stagione Vincenzo Montella, verrà esonerato stato in virtù degli appena otto punti raccolti dalla squadra in questo inizio di stagione.





Al suo posto, è pronto per tornare in viola Cesare Prandelli.