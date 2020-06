La conferma di Iachini anche per la prossima stagione è tutt’altro che scontata. Stando a quanto riferito da “La Nazione”, se le ambizioni della prossima stagione hanno uno spessore, questo potrebbe essere misurato anche attraverso chi siederà sulla panchina dei viola nel prossimo campionato. Tanti i nomi che circolano in queste ore, da Spalletti, ancora sotto contratto con l’Inter fino al 2021, a Laurent Blanc (disoccupato dopo quattro anni di Bordeaux, nazionale francese e PSG), fino a Unai Emery, fresco di esperienze al PSG e all’Arsenal, passando per Mauricio Pochettino, il quale però dopo la lunga cavalcata con il Tottenham vorrebbe restare in Premier. In Italia i nomi sono invece quelli di De Zerbi, Giampaolo e Mazzarri.