Come l’anno scorso Kevin Prince Boateng lascia la Serie A a gennaio, stavolta ad accoglierlo non c’è il Barcellona, ma il Besiktas. Secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il giocatore è stato ceduto dai viola in prestito con diritto di riscatto in favore della squadra turca.