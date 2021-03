Come riportato da “PadovaSport.it” l’atteso Consiglio Federale della FIGC si è concluso da pochi minuti. Sul tavolo c’era la richiesta di far ripartire o meno l’Eccellenza e sembra che il via libera sia finalmente arrivato.

La LND avrebbe così il mandato per riorganizzare i vari tornei, mercoledì 10 è invece previsto una nuova riunione per ratificare il tutto. Ad annunciare la volontà di riprendere è stato direttamente il presidente Gabriele Gravina subito dopo la fine del Consiglio, mentre il numero uno della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, si è dileguato senza rilasciare dichiarazioni.





La notizia più importante, oltre al via libera per il ritorno sui campi, è l’assenza di retrocessioni in Promozione, un argomento da sempre molto caldo qualora si fosse optato per una scelta di questo tipo. Il massimo organismo del dilettantismo, in collaborazione con i vari Comitati Regionali, dovrà ora far quadrare il tutto, ma la decisione pare ormai presa: a distanza di quasi cinque mesi, il quinto livello del calcio italiano è pronto per far rotolare nuovamente il pallone.