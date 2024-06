Finale Champions League: Carvajal e Vinicius stendono il Dortmund, il Real vince 2 a 0 e si laurea campione d’Europa

Il Real Madrid si laurea campione d’Europa per la 15esima volta nella sua storia. Gli spagnoli trionfano a Wembley stendendo il Borussia Dortmund per 2 a 0 grazie ai gol di Carvajal e Vinicius realizzati nel secondo tempo. Profonda delusione per i tedeschi, protagonisti di un primo tempo di livello nel quale potevano indirizzare la gara a proprio favore. Ennesimo e storico trionfo per mister Carlo Ancelotti, che alza la sua settima Champions League in carriera (2 da giocatore, 5 da allenatore). Toni Kroos saluta il calcio giocato nel migliore dei modi, mentre Marco Reus non riesce a regalarsi una grandissima ultima gioia con la maglia del Borussia Dortmund. Il Real Madrid, con questo successo, affronterà l’Atalanta nella finale della prossima Supercoppa europea.

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo molto propositivo da parte dei tedeschi, i quali sfiorano il vantaggio al 14′: Schlotterbeck lancia in area per Fullkrug, che controlla e serve Brandt che, da buona posizione, spedisce il pallone sul fondo. Qualche minuto dopo Adeyemi spaventa i madrileni scartando Courtois, ma Carvajal è decisivo in chiusura e sventando la minaccia in calcio d’angolo. Successivamente il Borussia Dortmund si avvicina nuovamente all’1 a 0 con Fullkrug, il quale viene fermato dal palo dopo essersi presentato a tu per tu con l’estremo difensore belga. Il Real Madrid prova a reagire ma l’ultima palla gol del primo tempo la creano i tedeschi, con Sabitzer che impegna il portiere di Carlo Ancelotti con un tiro da fuori area.

Nella ripresa è un altro Real Madrid. Kross impegna subito Kobel su un calcio di punizione e, sul successivo calcio d’angolo, Carvajal sfiora il vantaggio. Dopo un timido tentativo di Fullkrug che trova l’opposizione di Courtois, Bellingham accarezza la gioia del gol spedendo il pallone sul fondo, sfiorando il palo, davanti al portiere avversario. Al 74′ i madrileni sbloccano la gara con Carvajal, che sfrutta l’assist al bacio dalla bandierina da parte dell’ex Bayern Monaco. Dopo le due ottime parate di Kobel sui tentativi di Kroos e Camavinga, il Borussia si suicida con l’erroraccio di Maatsen, che dà il pallone a Bellingham. Assist in area sulla sinistra per Vinicius, che non sbaglia davanti a Kobel. Pochi minuti dopo viene annullato a Fullkrug un gol per fuorigioco. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro fischia tre volte: il Real Madrid è campione d’Europa.