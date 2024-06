Fenerbahce, Mourinho si presenta: «Legame con Dybala? Zero interesse per qualsiasi giocatore della Roma»

Josè Mourinho riparte dal Fenerbahce. Nelle scorse ore il tecnico portoghese è stato presentato alla stampa turca, soffermandosi anche sugli obiettivi di mercato del club. L’ex allenatore della Roma ha risposto con le seguenti parole in merito ad un possibile arrivo di Paulo Dybala:

«Voglio essere chiaro, non ho discusso di nessun nome con nessuno come trasferimento. Voglio vedere il progetto e la stabilità. Abbiamo parlato di profili, non di nomi. Non ho interesse per nessun giocatore dei miei club precedenti. Ho zero interesse per qualsiasi giocatore della Roma. Sono sicuro che costruiremo una squadra molto forte per realizzare i sogni dei tifosi del Fenerbahçe. La cultura qui è un po’ diversa, ci sono speculazioni. Ho sentito che voglio Lukaku, Dybala. Non voglio questi giocatori»