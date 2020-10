Il comportamento di Nello Musumeci durante il Giro D’Italia ha lasciato molto discutere. Il presidente della Regione Sicilia è stato visto senza mascherina circondato da persone. Il segretario del Partito democratico palermitano, Rosario Filoramo, ci scherza su come riportato da “La Repubblica”: “Qualcuno dovrà recapitargli una multa. Ci sono due problemi, c’è un’ordinanza che sicuramente non chiarisce qual è lo spazio pubblico e come si possa definire in modo chiaro e netto e poi c’è un problema di opportunità. Chi è chiamato a rappresentare le istituzioni è tenuto a dare il buon esempio. Tanto più se l’ordinanza porta la tua firma”.