«Effetto derby che possa circoscriversi? No, assolutamente no. Il termometro è l’armonia dei ragazzi nel lavoro, vogliamo trasmettere questo, lavorare con armonia, spensieratezza. Questo lo vedo in tutti e chi ha giocato meno mi sta dando ancora più garanzie degli altri.

Sicuramente l’allegria e la spontaneità mancavano. Abbiamo puntato tanto su questo, poi l’interpretazione va data a loro, ho detto che la squadra era allenata bene. I ragazzi col Catania hanno messo del loro nel cambio di modulo». Queste le parole di Giacomo Filippi, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Juve Stabia.