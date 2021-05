«Il nostro obiettivo è giocare come sappiamo fare concentrandoci solo sulla partita. Non vogliamo farci distrarre dalle chiacchiere. Prepareremo la partita come è giusto che sia. Andremo in campo e daremo tutto noi stessi. Partita da giocare più sul piano mentale o tecnico? Il campo vedrà quello che dirà. Sentivo le dichiarazioni degli antagonisti e sento parlare di episodi che non mi riguardano. Braglia si giustifica e ha qualcosa da farsi perdonare. Non mi rivedo in certi gesti. Ci sono state troppe storie sull’arbitraggio che è stato normale e regolare. E’ stata una partita molto sentita tra due squadre che hanno dato tutto per avere la meglio sull’altra». Queste le parole di Giacomo Filippi, tecnico del Palermo, alla vigilia di Avellino-Palermo.