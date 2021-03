«Se la vittoria può cancellare il malumore dei tifosi? Oggi ho visto una squadra, che in qualche circostanza non lo è stata. Lo spogliatoio è sempre stato unito, magari è mancata un po’ di coesione a causa dei risultati altalenanti. E’ un gruppo nuovo, nato in estate con tante novità, posso confermare che i ragazzi non hanno mai palesato alcun malumore.

kanoute è parte integrante per la squadra come Almici, in 7 sono venuti da Palermo a Catania per incitarci e questo è sinonimo di coesione».





Queste le parole rilasciate da Giacomo Filippi, tecnico del Palermo, in conferenza stampa al termine del match contro il Catania.