«E’ la più grande soddisfazione nella mia carriera, vincere in 10 a Catania con un gol di Santana. Non c’è un momento più bello per un palermitano, soprattutto se lo gioca.

Nello spogliatoio abbiamo gioito, questa squadra è sempre stata messa in discussione e si diceva che non eravamo coesi, i ragazzi infortunati e squalificati si sono fatti trovare a Catania ed è stata una bellissima sorpresa. Abbiamo festeggiato come se avessimo vinto una finale».





Queste le parole rilasciate da Andrea Accardi, difensore del Palermo, in conferenza stampa al termine del match contro il Catania.