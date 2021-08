«I giovani Corona, Mauthe e Misseri? Ci puntiamo e dobbiamo lavorarci tanto. Posso dire dopo questi 15 giorni che sono tre giocatori validi, in gamba ed educati. La sensazione è che questa squadra sia più convinta rispetto allo scorso anno. Stiamo avendo più tempo per lavorare su alcuni aspetti. Il gruppo ha lavorato bene, ha messo dentro al proprio baule tanta conoscenza e tanti rapporti umani. Sono cose che ci servono per affrontare la Serie C. Il gruppo è cresciuto nell’essere complice e non solo. Adesso ci incontreremo nuovamente il 4 agosto. Il 5 ripremeremo gli allenamenti». Queste le parole rilasciate dal tecnico del Palermo, Filippi, dopo la sconfitta nell’amichevole contro la Salernitana.