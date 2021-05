«La partita è stata impostata come all’andata, per fare la gara. Questa squadra ha assimilato dei principi di gioco, ma è normale perché avevamo l’avversario di fronte. Queste gare vengono decise da episodi. Non siamo stati inferiori all’Avellino e gli faccio complimenti. Ho fatto i complimenti anche ai miei ragazzi che hanno fatto una partita ottima nei 180 minuti di gioco. Futuro? Ho un altro anno di contratto, ma non significa nulla. Nei prossimi giorni capiremo le intenzioni della società, senza nessun problema. Da parte mia c’è massima disponibilità, ma se non dovessi continuare non sarebbe una bocciatura».