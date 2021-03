«Domani Santana dal primo minuto? Mario non è solo il personaggio del Palermo per la storia che ha vissuto nei rosanero. È sempre determinante nella nostra squadra, poi sta a noi gestire le sue forze e basta. Stiamo valutando alcune cose, potrebbe giocare dall’inizio o subentrare. Sta bene, abbiamo più alternative per fare male alla Juve Stabia».

Queste le parole di Giacomo Filippi, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Juve Stabia.