Intervistato da “GoalSicilia.it” l’ex tecnico del Palermo Giacomo Filippi ha parlato della sua esperienza a Palermo:

«Rimpianto? No, assolutamente. È stata un’esperienza molto formativa e che porterò dentro di me a lungo. Allenare il Palermo non è per tutti, io e il mio staff abbiamo dato tutto. Questo era un gruppo con caratteristiche ben specifiche, ogni calciatore è stato scelto perché secondo me poteva dare tanto in questa realtà e nel mio sistema di gioco. Cosa ho imparato da questa esperienza? Che la lealtà è sempre alla base di tutto, voglio essere sempre una persona e un allenatore leale che dirà la verità in faccia come ho sempre fatto. Avevo un rapporto schietto e sincero con tutti i miei calciatori, mi sento ancora con tanti di loro e questo vuol dire che mi sono comportato bene»