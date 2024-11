FIGC: il 3 febbraio le elezioni per il nuovo Presidente

La FIGC ha ufficializzato la data delle prossime elezioni presidenziali. Nel corso del Consiglio Federale tenutosi a Roma giovedì 21 novembre 2024, il presidente Gabriele Gravina ha annunciato che l’assemblea elettiva si terrà il 3 febbraio 2025, presso l’Hotel Cavalieri di Roma.

Gravina verso il terzo mandato?

Gravina, al timone della Federcalcio dal 22 ottobre 2018, non ha ancora sciolto le riserve su una sua eventuale ricandidatura. Dopo due mandati, resta da vedere se il presidente uscente deciderà di proseguire la sua guida o se lascerà spazio a nuovi candidati. La sua decisione sarà cruciale per definire il quadro delle prossime elezioni.

Consiglio Federale: approvata la finestra di mercato anticipata

Oltre all’annuncio della data elettorale, il Consiglio Federale ha affrontato un altro tema di rilievo: la richiesta della Serie A di una finestra di mercato anticipata. Su richiesta ufficiale, le squadre italiane avranno la possibilità di effettuare acquisti dal 1° al 10 giugno 2025, per prepararsi in anticipo alla stagione sportiva 2025/26.

Questa decisione mira a sostenere i club impegnati nel Mondiale per Club, che inizierà il 15 giugno. In particolare, l’Inter e la Juventus potranno sfruttare questa finestra per rinforzarsi, vista la complessità del calendario internazionale.

Un Consiglio ricco di decisioni

La riunione, convocata alle ore 14.00, ha quindi toccato due punti fondamentali per il futuro del calcio italiano. Da un lato, l’annuncio delle elezioni pone le basi per una possibile transizione alla guida della FIGC; dall’altro, l’approvazione della finestra di mercato anticipata dimostra l’impegno della Federazione nel sostenere i club italiani in competizioni globali.