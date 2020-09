In vista della prima giornata del campionato di serie C di questo fine settimana, ci sarà un minuto di raccoglimento su tutti i campi, così come nelle altre categorie.

E’ quanto disposto dalla Figc, in ricordo dell’arbitro trentatreenne, Daniele De Santis, accoltellato lunedì notte insieme alla compagna, Eleonora Manta. I direttori di gara, inoltre, porteranno il lutto al braccio.