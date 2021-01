Ecco la nota ufficiale della FIGC sul caso di razzismo nella gara di Serie C fra Sambenedettese e Padova:

“Sulla base delle dichiarazioni rilasciate ad alcuni organi di stampa da un dirigente della Sambenedettese, il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un procedimento sui presunti insulti a sfondo razziale rivolti al calciatore Shaka Mawuli in occasione della gara con il Padova disputata domenica 17 gennaio e valevole per la 19a giornata del Girone B di Serie C.