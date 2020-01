L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Luca Ficarrotta, attaccante del Palermo: «So di dover dimostrare di più, so cosa posso fare. Abbiamo iniziato l’anno con una vittoria che ci ridà fiducia. Non dobbiamo dubitare mai dei nostri mezzi perché siamo un’ottima squadra, con Silipo e Floriano lo siamo ancora di più». Cosa sta mancando a Ficarrotta per imporsi nel Palermo? «Sono abituato a segnare e se ho fatto 30 gol in due anni non è un caso, ma adesso il gol sta diventando un incubo. Questo mi porta a non giocare da Ficarrotta. Corro per novanta minuti, contro il Marsala fino al 94’ ho ripiegato in difesa, però mi mancano il gol e la brillantezza nell’uno contro uno. È una questione di condizione».