Intervistati da “Il Fatto Quotidiano” il duo comico palermitano Ficarra&Picone, che da lunedì torneranno dietro il bancone di Striscia la notizia, hanno risposto ad alcune domande inerenti la Lega. Ecco le risposte dei due alla domanda “In questi anni la vostra satira ha colpito diverse volte la Lega. Zaia ha stravinto in Veneto. Finita l’epoca di Salvini?”: “Picone: Zaia sicuramente non è pittoresco come Salvini però non ho più voglia di entrare nel loro dibattito interno. È comunque gente che ha colpito l’Italia del Sud e oggi hanno spostato la loro latitudine colpendo il Sud del mondo. Oggi vedo molti che dicono ad ogni loro dichiarazione annuiscono: ‘però in fin dei conti’, ‘però effettivamente’ dimenticandosi le offese al Sud che sono arrivate da quella parte. Non vi sorge il dubbio che hanno solo cambiato bersaglio? Ficarra: Salvini chi?”. Da attenti osservatori della società, in quale direzione stanno andando gli italiani? “Picone: Non saprei dirlo ma basterebbe che guardassero dieci minuti di Striscia per ridere e ironizzare. Se c’è una cosa che Striscia fa è proprio quella di ironizzare su tutto e in primis lo fa su se stessa. Ficarra: Vanno contromano, ubriachi e col telefonino in mano (ride, ndr)”.