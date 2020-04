L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” riporta le dichiarazioni di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria: «Qui tante famiglie hanno finito i soldi, non mangiano, non bastano i 100 euro di bonus. Devono stampare dei soldi. Smetterla con i soliti teatrini politici, andare dalla D’Urso, da Vespa. Si vedano da altre parti, non in tv, per preparare l’Italia che verrà. Bisogna dare una mano alle imprese che non ce la fanno, ma anche a quelle che non ce la facevano prima, volevano rilanciarsi e ora sono defunte. Immaginatevi Gabbiadini, avuto il Coronavirus, si è ripreso da poco e devo dirgli magari che a maggio si torna in campo. Non è una macchina, che è spenta e la riaccendi. E che testa avrà per giocare? E poi chi ci andrà allo stadio? La gente? E come, con le mascherine? Basta parlarsi addosso. Affrontiamo questo momento con testa e dignità».