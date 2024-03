Ferrero: «Progetto-Reggina? Coinvolgerò Bandecchi»

L’ex patron della Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato ai microfoni di “Radio Cusano” tornando sull’argomento Reggina e sul suo piano di investire sul club coinvolgendo anche qualche collega.

Ecco le sue parole:

«Perché non sono intervenuto subito? Io sono un uomo di qualità, non potevo prendere una squadra che si chiama Reggina e la chiamiamo Carmela. Adesso aspetto, per rispetto dei reggini, dei tifosi, poi punto a prendere il marchio. Successivamente tutti insieme, visto che avete il calcio nel sangue e nel cuore, faremo un inno all’amore. Il presidente Bandecchi fa le cose con il cuore, io lo amo, parliamo di un gigante, buono, generoso e molto attento ai problemi della gente. Noi siamo combattenti, chiederò a Bandecchi di portarmi a Reggio Calabria la prossima volta che verrà. Mi scrivono del perché si è parlato di due-tre anni di divertimento, e poi? Capisco che voi siete rimasti scottati tante volte e preso fregature. Se vengo io, sono vecchietto ma prometto che verrò con cuore e passione, se abbiamo un pò di fortuna ci divertiremo. Ho un rispetto enorme per il tifoso, per me è un cliente che viene allo stadio, paga e si vuole divertire. Vedere una partita con un tifo meraviglioso, i calciatori hanno già il 50% della vittoria, bruttissima l’esperienza che ho vissuto con il covid quando gli stadi erano vuoti. Reggini, io ci sono e voi?».