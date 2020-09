Intervenuto ai microfoni de “Il Secolo XIX”, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, si è espresso così in merito alla notizia della riapertura al pubblico degli stadi. Ecco le sue parole:

«Sono mesi che si lavora chiedendo rispetto per il calcio che lo merita come tutte le imprese italiane. L’ho detto subito, ridiamolo ai tifosi nel rispetto della situazione con la quale dobbiamo convivere. Uniti, abbiamo dato una bella spinta al Governo. È un primo passo, nella fiducia che si possa tornare piano piano alla normalità in sicurezza. Sarebbe un premio per gli stessi italiani che stanno gestendo meglio di altri la situazione problematica. Vedremo poi ad ottobre se si potrà arrivare al 20 o 30% delle capienze. La Lega Serie A rappresenta un tessuto sociale di 40 milioni di persone che, nel rispetto delle regole, chiedono di poter rientrare allo stadio per vedere le partite. E allora diciamo che con i Mille di Garibaldi, partiti da Genova, c’è stata la svolta storica per l’Italia unita: con i 1.000 negli stadi inizia il nuovo Risorgimento del calcio italiano».