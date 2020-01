«Domenica sarà una bella partita da giocare, un bell’episodio vedere giocare Palermo e FC Messina in una categoria ridicola come la Serie D. Onore al Palermo che si merita il primo posto. Noi abbiamo perso 1-0 in casa ma secondo me era giusto il pareggio. Domenica vincerà il migliore ma sarà una bella partita. Noi giochiamo sempre a calcio a differenza di alcune partite “palla lunga e pedalare”, strazianti da vedere. Io penso che il Palermo farà molta fatica a vincere il campionato. Tante squadre si difendono oppure danno tutto per vincere. In Serie D non conta il singolo ma il collettivo. Devi dare sempre il massimo sennò uno spunto avversario ti può far perdere, però poche volte al Palermo è successo. Non è detto che devi vincere sempre perché ti chiami Palermo. Fa parte del gioco pareggiare con la Palmese e il San Tommaso. Con Pergolizzi sono cresciuto calcisticamente. Sono stato anche suo compagno di squadra nel 1988 al Napoli e lì c’era anche un certo Maradona. Lui sta sempre sul pezzo, è una persona in gamba.Noi siamo una società nuova, non è stato facile costruire tutto e subito, siamo terzi ed è un buon risultato. Vogliamo raggiungere i professionisti al più presto, questa categoria non ci compete. Puntiamo allo scontro diretto con il Savoia mentre per un ipotetico ripescaggio ne riparliamo a fine campionato». Queste le parole del direttore generale dell’Fc Messina, Marco Ferrante, rilasciate ai microfoni di “Diretta Stadio Gold 78” in merito alla sfida contro il Palermo.