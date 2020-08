Ferragosto blindato a Palermo. Secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, ci sarà il divieto assoluto di falò nelle spiagge, stop alla vendita da asporto e al consumo di alcolici in riva al mare, ma anche in tutto il territorio cittadino nei contenitori di vetro.

Tutto questo è stato stabilito da un’ordinanza del sindaco Leoluca Orlando, che ha l’obiettivo di limitare il rischio di contagi da Coronavirus e al tempo stesso tutelare il decoro nel giorno clou dell’estate. Chi vorrà bere un drink potrà farlo solo nei locali e non in contenitori di vetro. I divieti scatteranno venerdì alle 19 e saranno in vigore fino alle 7 del giorno di Ferragosto e dalle 19 alle 24 sempre del 15 agosto. Nelle spiagge, si legge nell’ordinanza “sono vietate la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle 19 del 14 agosto alle 24 del 15 agosto. Nelle medesime date e orari – in tutto il territorio cittadino – è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, nonchè di bevande analcoliche in contenitori di vetro, ferma restando la possibilità di effettuare il consumo sul posto presso gli esercizi a tal fine autorizzati”.