«Ci ritroviamo sempre a commentare le stesse cose: nelle ultime quattro partite giocate al Massimino ben quattro volte ci è stato fischiato un rigore contro. Un rigore regalato al Catania e uno non dato a noi per fallo su Maiorino: l’arbitro ci ha motivato la sua scelta dicendo che il calciatore è andato al tiro e non è caduto in area. Siamo arrabbiati, delusi: lavoriamo e prepariamo al meglio le gare, poi ci sono orrori arbitrali che fanno saltare tutto. È veramente penoso, siamo stufi. Lo scorso anno c’era un fallo in area su Gigliotti alla seconda giornata, poi il designatore degli arbitri a fine stagione ha dovuto chiedere scusa al Francavilla. Ma questi errori continuano ad esserci: noi non ci lamentiamo mai, ma essere derubati così dà tanta rabbia». Queste le parole del ds della Virtus Francavilla, Fernandez, riporta da “Tuttocalciopuglia.com”.