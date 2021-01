Mariano Fernandez, direttore sportivo della Virtus Francavilla, ai microfoni di “Tuttobari.com” ha presentato la sfida tra i biancazzurri e il Bari.

Queste le sue parole: «Domenica con il Palermo è stata una vittoria importantissima, contro una squadra forte e blasonata. Abbiamo ottenuto tre punti che ci servono per la classifica, perché dobbiamo dare continuità ai risultati positivi che stiamo ottenendo. Adesso Palermo è il passato e stiamo preparando una partita altrettanto importante contro il Bari. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo contro i rosanero, perché nella prima frazione non abbiamo fatto benissimo. Troveremo una squadra forte e non possiamo permetterci di commettere degli errori. Dovremo fare un match quasi perfetto.





All’inizio abbiamo avuto diverse problematiche che tutti insieme siamo stati bravi a superare e gestire. E’ stato un inizio campionato complicato per diverse situazioni, ma nonostante tutto penso abbiamo fatto un buon girone d’andata – il bilancio di Fernandez -. Adesso continuiamo su questa strada, crescendo partita dopo partita e acquisendo la consapevolezza di poter fare bene. Il nostro obiettivo resta la salvezza. Abbiamo una squadra più giovane dell’anno scorso, valorizziamo i giovani. Però siamo anche ambiziosi. Dopo aver ottenuto la salvezza non ci imporremo limiti e cercheremo di raggiungere i playoff».